Под Рязанью обрушился купол Богоявленского храма. Фото: Рыбное.нет.

В селе Костино Рыбновского района обрушился купол Богоявленской церкви, сообщает портал Rybnoe.net.

«Недавно обрушилась часть Богоявленской церкви в селе Костино, которая является одним из объектов памятника федерального значения «Усадьба Никитинского». Ау, липовые борцы за сохранение памятников, где вы? Вместо того чтобы заниматься реальными делами по сохранению объектов культурного наследия, вы кошмарите тысячи людей в охранных зонах музея Есенина», - такие слова «местных жителей» приводит портал. Конкретно имена и фамилии радетелей за сохранение церкви не называются.

Отметим, что в Рязанской области чаще строят новые храмы, чем восстанавливают старые. Так, видимо, дешевле.

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