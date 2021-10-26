В кафе Рязани можно будет попасть только с отрицательным результатом ПЦП-теста

С 30 октября по 7 ноября рязанцы не смогут попасть в театры, кинотеатры, кафе, рестораны и другие точки общепита, если не предоставят документ об отрицательном ПЦР-тесте. Соответствующее распоряжение опубликовал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области во время внезапных нерабочих дней будут действовать QR-коды для посещения общественных мест – вход в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19. Можно предъявить справку о перенесенной болезни, и все это подтвердить документом, удостоверяющим личность (читать подробнее).

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