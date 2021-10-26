Пожар со смертельным исходом уничтожил трехквартирный дом в городе Сасово

Вечером 25 октября в городе Сасово загорелся трехквартирный жилой дом. Пламя полностью поглотило и уничтожило деревянное строение площадью 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

В результате пожара погиб мужчина 1957 года рождения.

Как уточнили в МЧС, вызов поступил 20:43. На место сразу же отправились 17 человек личного состава на четырех пожарных автомобилях. Однако отстоять дом, к сожалению, не удалось.

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