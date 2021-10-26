В Лесном, где взорвался пороховой цех, примут обращения к Бастрыкину

Церемония прощания с погибшими в поселке Лесной прошла 25 октября.

29 октября в поселке Лесной, где взорвался цех по производству пороха, проведут личный прием граждан. Встретиться с людьми, прежде всего родными и близкими погибших, туда приедут главы рязанских следственного комитета и прокуратуры, а также депутаты, министры и омбудсмены.

Мероприятие, которое по плану должно продлиться с 10 до 12 часов, анонсировала пресс-служба СУ СКР по Рязанской области. Площадкой для него выбрали Дом детского творчества на улице Школьной, дом 9.

Наряду с руководителем управления Владимиром Никешкиным будут присутствовать депутат Госдумы РФ Андрей Красов, прокурор региона Иван Панченко, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей. Рязанское правительство будут представлять министр здравоохранения Андрей Прилуцкий, министр труда и соцзащиты Валерий Емец.

Во время личного приема будут принимать обращения в адрес председателя СК России Александра Бастрыкина.

Одна из крупнейших трагедий в истории Рязанской области случилась утром 22 октября. 13 из 17 погибших похоронили в Шиловском районе 25 октября. Проводить жертв страшного ЧП в последний путь пришло огромное количество людей (подробности и видео).

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