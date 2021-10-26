В Рязани пройдет закрытый показ фильма «Право выбора»

27 октября в Рязани пройдет закрытый показ художественного фильма Елены Пискаревой «Право выбора». Как сообщают организаторы, на полуденный сеанс в кинотеатре «Киномакс» (ТЦ «Премьер») приглашены представители органов власти, сфер здравоохранения и образования, религиозных организаций, представители общественности.

«Фильм поднимает важную тему о праве детей на жизнь еще до рождения, рассказывает о ценности жизни младенца в утробе матери, важности профилактики абортов и поддержки беременных женщин, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора», - так описывают произведение в анонсе мероприятия.

Кроме того, авторы подчеркивают, что фильм основан на реальных событиях.

В мероприятии примет участие Елена Пискарева, которая выступила одновременно режиссером, сценаристом и продюсером фильма, а также исполнитель главной роли Эдуард Флеров. В конце участники обсудят проблемные вопросы, поднятые в киноленте. Аналогичные закрытые показы ранее прошли во многих регионах страны.