Новый подход по старым ценам: стартовали продажи квартир в новой очереди ЖК «Шереметьевский квартал»

Фото: ГК "Стройпромсервис".

ГК «Стройпромсервис» открыла продажи квартир в новой 14 очереди ЖК «Шереметьевский квартал».

В числе преимуществ — от уютных студий до семейных трёхкомнатных, обновленные инженерные решения, индивидуальное отопление, малошумные лифты, шикарные панорамными виды - у дома одна из лучших локаций в комплексе.

Комфорт городского жилья и близость к природе — визитная карточка жилого комплекса «Шереметьевский квартал». Далеко не каждый жилой комплекс Рязани может похвастаться соседством с рекой и полями. Жители жилого комплекса «Шереметьевский квартал» могут круглый год пользоваться преимуществами жизни рядом с природой. Расположение подталкивает к пешим и велопрогулкам, занятиям спортом, отдыху маленьких жителей на детских площадках.

СКОЛЬКО СТОИТ КОМФОРТ

Сегодня покупатели выбирают не просто квартиру, они ищут комфортную жилую среду, которая бы соответствовала их образу жизни.

Фото: ГК "Стройпромсервис".

Мы видим, что стандарты комфорта, которые рынок задает во всех сегментах, стали очень высокими. Ожидания покупателей — главный двигатель развития.

«Мы не стоим на месте, — подчеркивают представители ГК «Стройпромсервис». — Меняются планировки, улучшаются инженерные решения, применяются самые современные технологии, растет качество внутренней отделки общественных пространств и самих квартир, но при этом мы сохраняем самую доступную цену на рязанском рынке недвижимости. Цены на квартиры начинаются всего от 1,5 млн руб.

В этом году мы полностью пересмотрели свой подход к организации придомового пространства, поделили его на зоны, которые рассчитаны на разные группы жителей. Дети будут в восторге от новых интересных каруселей, большого детского городка и игровых элементов, а для приверженцев активного образа жизни будет организована зона work out. Дворовые пространства станут многофункциональными, чтобы люди использовали эту инфраструктуру с максимальным комфортом для себя.

А ЧТО НОВОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЛАНИРОВОК?

Мы наблюдаем рост популярности небольших квартир, например. Люди не могут позволить себе крупноформатного жилья.

— Здесь, наверное, больше стоить отметить, что покупатель становится более рациональным. Если раньше покупали квартиру на всю жизнь, то теперь все становятся мобильнее и рассматривают квартиру как форму инвестиций. С одной стороны, это повышает доступность жилья за счет снижения первоначальных вложений, с другой — экономия на будущих коммунальных платежах.

Еще один тренд — рост доли квартир с чистовой отделкой и даже с меблировкой. Это уже есть в Рязани.

«В этом году мы запустили квартиры нового формата «все включено» с чистовой отделкой и мебелью. Такой подход позволяет уложить стоимость ремонта и меблировки в рамки ипотеки! - отмечают в компании».

НЕ НАДО ЖДАТЬ

Уже сейчас в рамках комплекса построено 13 новых домов, полностью готова инфраструктура - в шаге магазины и торговые центры, поликлиника, фитнес-залы. Во дворе открыта новая школа на 550 мест, а еще 5 школ и 6 детских садов находятся в шаговой доступности.

Полностью заселены 10 очередей, а еще два дома будут сданы в текущем году. Менее года назад компания открыла продажи 13 очереди, а уже сегодня в продаже осталось меньше 10% квартир.

Продажи нового дома ведутся в рамках 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов. Всего за пару дней с момента открытия продаж в бронь ушли более 15% квартир 14 очереди. Торопитесь и вы - только в первые дни продаж доступны лучшие квартиры по рекордно низкой цене!

Узнать больше о ЖК «Шереметьевский квартал» можно на сайте или по телефону: +7 (4912) 247-000 и на сайте: stroy-proms.ru

Фото: ГК "Стройпромсервис".

Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.

На правах рекламы.