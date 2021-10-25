В Рязанской области госпитализированы уже 878 пациентов с коронавирусом

Число пациентов с COVID-19 в госпиталях Рязанской области достигло 878. За сутки оно вновь увеличилось – на 18 человек, сообщила оперативная группа при правительстве региона вечером 25 октября.

В тяжелом состоянии, по официальным данным, находятся 182 человека. Это на 12 больше, чем сутками ранее. 28 пациентов с наибольшей степенью поражения легких подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Состояние 640 человек врачи оценивают как средней степени тяжести, у 56 – как удовлетворительное. Остальных людей, кто заражен COVID-19, но болеет в легкой форме, оставили лечиться дома.