Суд арестовал задержанных после взрыва на заводе под Рязанью с 17 погибшими

В результате ЧП на предприятии по производству пороха в поселке Лесной Рязанской области погибли 17 человек.

Басманный суд Москвы 25 октября избрал меру пресечения задержанным по делу о взрыве на заводе под Рязанью. Генеральный директор и учредитель ООО «Разряд» - Сергей Нистраткин и Александр Егоршин - заключены под стражу до 22 декабря, сообщили КП-Рязань в пресс-службе суда.

Трагедия случилась 22 октября на территории бывшего завода «Эластик» в цехе по производству пороха, принадлежащем ООО «Разряд». Погибли все 17 человек, находившихся в момент фатального возгорания на смене. 13 из них похоронили в поселке Лесном на третий день после ЧП.

Следственный комитет, по ходатайству которого арестовали Нистраткина и Егоршина, расследует уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ранее о намерении подать гражданский иск к ООО «Разряд» заявили родственники погибших.

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