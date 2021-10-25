Андрей Макаров: «Все социальные обязательства государства обеспечены финансово»

Фракцией «Единой России» Госдумы РФ по итогам собрания было принято решение о поддержке проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов в первом чтении.

Как было отмечено, в документе предусмотрено финансирование всех государственных обязательств, в том числе социальных, учтены все предложения, которые вошли в Народную программу. Особое внимание уделено комплексному развитию сельских территорий, созданию спортивной инфраструктуры на селе, дополнительной поддержке регионов на строительство и ремонт дорог. Необходимые ресурсы заложены на реализацию поручений Президента РФ, национальных целей, поставленных главой государства в Послании Федеральному Собранию.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил важность сбалансированности региональных бюджетов. «Государство должно позаботиться о том, чтобы все государственные услуги оказывались качественно, будь то здравоохранение, образование, вопросы социального обеспечения. На все это должно хватать денег у субъектов РФ», – подчеркнул Министр.

Как заявил Председатель Комитета по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, в бюджете на 2022-2024 году заложены все необходимые для выполнения социальных обязательств государства средства. Парламентарий отметил: «Одновременно с поддержкой бюджета фракция «Единая Россия» предложит проект постановления, в котором в качестве приоритетных, укажет целый ряд направлений. Мы рассмотрим эти предложения уже в рамках второго чтения. Депутат добавил: «Самое главное, что мы сегодня можем точно констатировать: все социальные обязательства государства, безусловно, обеспечены финансово, независимо от любых условий экономики, какие бы они не были на мировом рынке».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подчеркнул значимость обсуждаемой темы: «Для нас, безусловно, важно выполнить свою часть Народной программы, которую поддержали рязанцы. В проекте федерального бюджета заложены гарантии реализации этой задачи. Все необходимые меры для внедрения в жизнь наказов жителей области будут приняты и с нашей стороны при формировании регионального бюджета».