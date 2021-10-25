Убившие двух бездомных в Рязани юноши предстанут перед судом

В Железнодорожный суд Рязани передано дело об убийстве двух бездомных. Обвиняемые – юноши 16 и 17 лет, сообщает областное управление следственного комитета.

По версии следствия, ужасное злодеяние молодые ребята совершили 5 июля 2021 года, находясь под действием алкоголя. Они жестоко избили, а затем утопили в пруду на Голенчинском шоссе двух мужчин без определенного места жительства, говорится в материалах дела. Такую дикую агрессию вызвал грубый отказ делиться сигаретами.

«В ходе следствия рязанцы признали вину в инкриминируемых им преступлениях», - рассказали в СУ СКР по Рязанской области.

Подростков будут судить по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ, то есть за двойное убийство, совершенное группой лиц.