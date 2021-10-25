Отключение воды на восьми улицах ждет рязанцев 26 октября

На 26 октября «Водоканал» в Рязани запланировал очередные ремонтные работы. Это повлечет за собой прекращение водоснабжения по ряду адресов в районе Михайловского шоссе.

Отключение намечено на 09:30 и, как предполагается, продлится не более чем до 18:00.

В список входят дома на самом Михайловском шоссе, на 1-м, 2-м и 2-м Михайловских проездах, на улицах Пойменной, Михайловка-Ямки, Машинистов, а также в Шоссейном переулке.

Где в Рязани отключат ХВС 16 октября с 09:30 до 18:00:

- 1-й Михайловский проезд;

- 2-й Михайловский проезд;

- 3-й Михайловский проезд;

- ул. Михайловка-Ямки;

- Михайловское ш., д. 1, 2, 3, 3 корп.1, 3 корп.2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 54а, 56, 58, 60а, 62, 66, 70, 72, 74, 78, 84, 84 корп.1, 86а, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104а, 106, 108, 110 корп.1, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144;

- Пойменная ул.;

- Шоссейный пер.;

- ул. Машинистов (поселок Машинистов).