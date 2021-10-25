В Рязани и по области заболеваемость ОРВИ превышает эпидемический порог

В Рязанской области продолжается активное распространение ОРВИ. По региону заболеваемость превышает эпидемический порог на 30,5%, а в городе Рязани – на 42,6%. Таковы данные Роспотребнадзора за минувшую неделю, 18-24 октября.
Болеют при этом чаще всего дети до 14 лет.
«Случаи гриппа не регистрировались», - отметили в ведомстве.
Отметим, что по сравнению с предыдущей неделей (11-17 октября) заболеваемость по области увеличилась на 8,8%, в Рязани снизилась на 1%.
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