В Рязани и по области заболеваемость ОРВИ превышает эпидемический порог

В Рязанской области продолжается активное распространение ОРВИ. По региону заболеваемость превышает эпидемический порог на 30,5%, а в городе Рязани – на 42,6%. Таковы данные Роспотребнадзора за минувшую неделю, 18-24 октября.

Болеют при этом чаще всего дети до 14 лет.

«Случаи гриппа не регистрировались», - отметили в ведомстве.

Отметим, что по сравнению с предыдущей неделей (11-17 октября) заболеваемость по области увеличилась на 8,8%, в Рязани снизилась на 1%.

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