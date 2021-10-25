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Общество25 октября 2021 13:46

Подразделения МФЦ в Рязанской области перешли на предварительную запись

К такому режиму работы учреждение вернулось с 25 октября
Источник:kp.ru
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С 25 октября Многофункциональный центр Рязанской области перешел на работу по предварительной записи. Подразделения учреждения изменили режим в связи с распоряжением губернатора Николая Любимова об ужесточении «коронавирусных» ограничений. Ради снижения рисков распространения COVID-19 введен специальный порядок обслуживания заявителей.

«Услуги по государственной регистрации рождения и смерти будут оказываться без предварительной записи», - отметили при этом в МФЦ.

Записываться следует через сайт моидокументы62.рф, авторизовавшись через ЕСИА (Госуслуги). За дополнительной информацией рязанцам рекомендуют обращаться по телефону: 8(4912)55-50-55.