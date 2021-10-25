25 октября Рязанской области вновь обновила рекорд суточной заболеваемости коронавирусом

В понедельник, 25 октября, в Рязанской области подтверждено 210 новых случаев COVID-19. Это абсолютный рекорд за всю пандемию. Предыдущий максимальный показатель – 200 случаев – был зафиксирован 23 октября. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 46 571 рязанца.

Поправились за сутки всего 10 человек. Перенесли заболевание за время пандемии 41 956 человек.

Летальную статистику пополнили еще девять фамилий. Всего пандемия в регионе, по официальным данным, унесла жизни 1337 человек.

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