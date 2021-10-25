На две ночи в Рязани закроют проезд по Северному обходу

28 и 29 октября в Рязани будут перекрывать Северный обход, а точнее разводной мост через реку Трубеж. В ночь с четверга на пятницу и с пятницы на субботу здесь проведут осеннее техническое обслуживание.

Работы с прекращением движения по мосту начинаются в 23:00 и заканчиваются к 5 часам утра. Соответственно, к каким-либо затруднениям они привести не должны.

Тем не менее, министерство транспорта и автомобильных дорог региона просить автолюбителей учитывать указанное обстоятельство.

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