В Рязани в ДТП с Mazda и ВАЗ пострадала двухлетняя девочка

Авария у дома №81 на улице Большой случилась 23 октября. Фото: 62.мвд.рф

23 октября в Рязани в ДТП с участием автомобилей Mazda и ВАЗ пострадала двухлетняя девочка. Аварию на улице Большой прокомментировали в УМВД по Рязанской области.

Управлявший ВАЗ 21-летний рязанец совершил столкновение с «Маздой» примерно в 20:20. Случилось это у дома №81. Судя по фото, отечественный автомобиль после контакта отлетел на обочину и перевернулся.

«В результате происшествия двухлетняя пассажирка автомобиля «Мазда» и водитель автомобиля ВАЗ получили травмы», - сообщили в Госавтоинспекции.

Всего за сутки в 10 ДТП на дорогах Рязанской области пострадали 11 человек.

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