В Рязани в ДТП с Mazda и ВАЗ пострадала двухлетняя девочка

Авария у дома №81 на улице Большой случилась 23 октября. Фото: 62.мвд.рф
23 октября в Рязани в ДТП с участием автомобилей Mazda и ВАЗ пострадала двухлетняя девочка. Аварию на улице Большой прокомментировали в УМВД по Рязанской области.
Управлявший ВАЗ 21-летний рязанец совершил столкновение с «Маздой» примерно в 20:20. Случилось это у дома №81. Судя по фото, отечественный автомобиль после контакта отлетел на обочину и перевернулся.
«В результате происшествия двухлетняя пассажирка автомобиля «Мазда» и водитель автомобиля ВАЗ получили травмы», - сообщили в Госавтоинспекции.
Всего за сутки в 10 ДТП на дорогах Рязанской области пострадали 11 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!