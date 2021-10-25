25 октября список жертв коронавируса пополнили девять рязанцев

В понедельник, 25 октября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от коронавируса девяти человек. В оперативной группе сообщили, что в летальный список внесены фамилии пяти женщин (47 лет, 54 года, 57 лет, 61 год, 66 лет) и четырех мужчин (48 лет, 52 года, 75 лет, 94 года).

Все они скончались еще в июле. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1337 человек.

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