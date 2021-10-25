В Рязани водитель Toyota сбил на переходе 20-летнюю девушку

Наезд произошел на пешеходном переходе на улице Интернациональной. Фото: 62.мвд.рф

24 октября в Рязани в ДТП на улице Интернациональной пострадала 20-летняя жительница города. На пешеходном переходе у дома №16 ее сбил автомобиль Toyota, сообщает областное УМВД.

В полиции уточнили, что наезд примерно в 18:25 совершил 48-летний рязанец. В результате девушку госпитализировали.

Всего за пятницу и выходные, 22-24 октября, в Рязанской области в 10 ДТП различные травмы получили 11 человек. Пьяными на дорогах автоинспекторы остановили 37 человек.

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