В Рязанской области объявили о пропаже 58-летнего мужчины с тату на веке

Ориентировка ПСО "Мещера".

В Рязанской области пропал мужчина 58 лет из города Рыбное. Ориентировку на Владимира Кокина опубликовал ПСО «Мещера».

Где находится Кокин, нет информации с 6 октября. На вид ему 60-65 лет, рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые коротко стриженные.

Из особых примет – у мужчины почти полностью отсутствуют зубы (кроме двух передних резцов), а на левом веке есть татуировка «Они не спят».

Одет Конкин на момент исчезновения был в легкую синюю спортивную куртку, черные утепленные спортивные штаны, черные кроссовки и бейсболку защитного цвета.

С информацией о пропавшем просят обращаться к дежурному отряда по телефону +7(4912)51-21-71 или напрямую в полицию (112).