Совет по транспорту в Рязани предложил изменить три маршрута и пустить новый

Общественный совет при управлении транспорта в Рязани опубликовал выдержку из протокола очередного заседания. По итогам обсуждений администрации города рекомендовали изменения, которые касаются ряда маршрутов.

В частности, в кратчайшие сроки мэрию просят изменить путь автобуса №4, пустив его по улице Мервинской и 7-му Мервинскому проезду.

Один из коммерческих маршрутов (№46, №50 или другой) могут направить по улице Станкозаводской между остановками «Школа» и «Улица Космонавтов». Такую возможность управлению транспорта рекомендовали рассмотреть.

Также совет поддержал предложение создать новый маршрут, чтобы учесть транспортные потребности поселков Агропром, Ворошиловка и Приокский. Один из вариантов – коммерческий маршрут наподобие №45, соединявшего Ворошиловку и Агропром через Северную окружную. Ранее маршрутки №65 перестали доезжать до Агропрома.

Наконец, управлению транспорта рекомендовали возобновить движение по маршруту №18 «ТЦ «Круиз» – пос. Дягилево» с продлением до Дягилевского городока.

Было и еще одно предложение – пустить троллейбусы №2 через Мясокомбинат, горбольницу №4, площадь Театральную и улицу Ленина. Его оставили на усмотрение чиновникам, не поддержав и не отклонив.

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