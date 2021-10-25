Ушел из жизни начальник Клепиковского лесничества Виктор Васькин

Виктор Васильевич Васькин. Фото из личного архива.

В Рязанской области ушел из жизни Виктор Васильевич Васькин, начальник ГКУ РО «Клепиковское лесничество». Об администрация Клепиковского района сообщила в своей группе. Виктору Васильевичу было 59 лет.

«Администрация Клепиковского района выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам», - написали в группе, и в комментариях земляки вспоминают о Викторе Васильевиче добрым словом.

Ранее в Клепиковском районе в возрасте 45 лет скончался глава местной администрации Николай Крейтин. 21 октября состоялась церемония прощания, на которой побывал губернатор Николай Любимов.