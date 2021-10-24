В Рязанской области от коронавируса умерла девушка, которой было всего 32 года

В субботу, 23 октября, в список жертв COVID-19 в Рязанской области внесли фамилию 32-летней девушки. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в оперативной группе, ссылаясь на данные регионального минздрава. При этом уточняется, что девушка скончалась еще в июле – проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Напомним, что днем ранее – 22 октября – в список жертв COVID-19 также была внесена молодая девушка, ей было всего 34 года.

Всего за прошедшие выходные список жертв коронавируса в регионе пополнили 20 человек. Общее количество летальных случаев достигло 1328 человек.