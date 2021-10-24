Фото: РПКЭ.

Скончалась преподаватель Рязанского политехнического колледжа Светлана Климова. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

«Не стало любознательного, совестливого, душевного, щедрого человека, которого уважали и любили студенты, их родители и коллеги», - написано в некрологе.

Трудовой путь Светлана Степановна начала в 1966 году на Рязанском приборном заводе. Став профессионалом высочайшего уровня, она перешла на работу в образовательное учреждение контролером выпускаемой продукции. С годами Светлана Степановна стала мастером производственного обучения, внимательным и заботливым педагогом, отдавшим профессии 30 лет жизни.

Редакция «КП-Рязань» выражает соболезнования родным и близким Светланы Климовой.