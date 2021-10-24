Рязанка прошла отбор в шоу на ТНТ «Новые танцы»

Фото: телеканал ТНТ.

Рязанка Анастасия Ларина в составе команды House of Ninja прошла отборочный тур на шоу телеканала ТНТ «Новые танцы».

Исполнив номер в стиле вог, команда получила два из трех возможных голосов жюри.

- Это очень высокий класс и очень высокий уровень. Но меня немного смущает, что вы разные, очень разные и из-за этого у меня не складывается из вашего выступления монолит - поделился член жюри, хореограф Егор Дружинин.

Команда, в которую вошла представительница Рязани, является частью американского комьюнити House of Ninja. Оно появилось в Нью-Йорке в начале 1980-х благодаря Уильяму Роско Лику, известному под псевдонимом Вилли Ниндзя. Уильям Лик был основоположником танцевального стиля и скончался в 2006 году от сердечной недостаточности, вызванной СПИДом.

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