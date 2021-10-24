Рязанцы возмутились работой подрядчика в ходе капремонта

Фото: ГТРК «Ока».

Жители дома №18 по улице Тимакова остались крайне недовольны работой подрядчика в ходе капремонта фасада здания. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

В частности, по словам наших коллег, жильцов возмутило, что во время работ были испорчены кондиционеры, запачканы подоконники и разбито стекло.

- Подоконники испачкали краской и цементом, они не отмываются. Цемент можно как-то отскрести, а краска желтая въелась и на рамы, и на стекла. В квартире №11 разбили, треснуло стекло, на втором этаже заломили трубку у кондиционера, - поделилась с журналистами жительница дома Елена Ермакова.

Также местные жители рассказали, что жаловались на недочеты в региональный фонд капремонта и подрядчику, но до сих пор остались неуслышанными.

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