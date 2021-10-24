Художник Александр Демкин рисует Ивана Павлова на фасаде жилого дома в Рязани

В последнее время Демкин все чаще выполняет заказы властей. Фото: Александра СКАКУН

Очередной мурал кисти рязанского уличного художника Александра Демкина совсем скоро появится на фасаде дома №3 по улице Сенной. В этот раз на здании будет изображен нобелевский лауреат Иван Павлов.

И хоть самого академика на фасаде пока не видно, по монохромной подписи уже понятно, о ком именно идет речь. В настоящий момент работа прервана и, судя по всему, продолжится в понедельник.

Напомним, что в 2019 году Демкин изобразил на общежитии РГУ поэта Сергея Есенина, в чью честь был назван вуз. Тогда профессор университета Ольга Воронова выразила разочарование работой. Дело в том, что изображение поэта было снабжено надписью: «20 апреля 1916 года Сергей Есенин отправился добровольцем-санитаром на фронт», которая не имеет ничего общего с действительностью.

- Есенин не был добровольцем, он поступил на службу по призыву, - говорила тогда Воронова.

Изображение появится на улице Сенной. Фото: Александра СКАКУН

А в 2018 году тот же Демкин стал автором еще одного граффити, содержащего недостоверную информацию. В Рязани на торце дома № 74 по улице Маяковского появилась надпись «Рязанская область - Родина 387 Героев Советского Союза. Это самое большое число Героев среди регионов России».

Данная информация также ошибочна. Было установлено, что на территории региона родились 259 Героев Советского Союза – это далеко не самое «большое число Героев среди регионов России».

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