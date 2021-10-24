Рязанцев 25 октября ждет ветреная погода с 6 градусами тепла

25 октября, в Рязани и области ожидается ветреная погода и переменная облачность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области, основываясь на данных синоптиков.

В понедельник ветер будет северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -4...+1°С, днем +1…+6°С. Ночью возможен небольшой дождь.

«Общий уровень загрязнения воздуха - умеренный. Экологическая обстановка - устойчивая. В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы», - говорится в сообщении ГУ МЧС.

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