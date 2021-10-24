Рязанский театр драмы закроет свои двери для не привившихся

Фото: Рязанский театр драмы.

Начиная с 30 октября Рязанский театр драмы закрывает свои двери для не привившихся и не переболевших зрителей. Об этом говорится на странице учреждения культуры в «ВКонтакте».

«…При посещении театра зрителям старше 18 лет на входе необходимо предъявить QR-код либо медицинский документ о вакцинации или о перенесенном недавно заболевании COVID-19. А также документ, удостоверяющий личность», - написано в сообщении театра.

Отмечается, что правила распространяются и на взрослых, сопровождающих детей на детские спектакли.

О введении аналогичных правил объявил и Рязанский театр кукол.

Перечисленные документы не требуются зрителям младше 18 лет.

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