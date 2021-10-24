На улице Большой в Рязани произошло ДТП с переворотом

Фото: YA62.
В субботу вечером 23 октября на улице Большой на окраине областного центра произошло ДТП. Об этом порталу YA62 сообщили очевидцы аварии, снабдив свой рассказ видеороликом.
На кадрах видны автомобили сотрудников ГИБДД с включенными проблесковыми маячками, а также перевернувшийся на крышу автомобиль ВАЗ-2114 белого цвета.
Официальной информации о пострадавших и причинах аварии к настоящему моменту нет.
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