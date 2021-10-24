В рязанских больницах находятся 847 человек с COVID-19

В Рязанской области за сутки выявлено еще 199 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Тем временем, по состоянию на 18 часов 23 октября, в больницах региона находятся 847 пациентов с COVID-19.

Состояние 53 человек оценивается как удовлетворительное, 625 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 169 – в тяжелом. Из тяжелых 26 подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных больных болезнь протекает в легкой форме, и они лечатся дома.

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