В рязанских больницах находятся 847 человек с COVID-19

В Рязанской области за сутки выявлено еще 199 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Тем временем, по состоянию на 18 часов 23 октября, в больницах региона находятся 847 пациентов с COVID-19.
Состояние 53 человек оценивается как удовлетворительное, 625 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, 169 – в тяжелом. Из тяжелых 26 подключены к аппаратам ИВЛ.
У остальных больных болезнь протекает в легкой форме, и они лечатся дома.
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