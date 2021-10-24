В Рязанской области от коронавируса умер мужчина, которому было всего 27 лет

В субботу и воскресенье, 23-24 октября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от коронавируса еще 20 человек. В оперативной группе рассказали о поле и возрасте скончавшихся.

Среди жертв, включенных в список в субботу, значится фамилия 27-летнего молодого человека. При этом отмечает, что скончался он еще в июле. Кроме него в этот день в летальный перечень внесены шесть человек, скончавшихся в июле (мужчины – 52 года и 74 года, а также женщины – 32 года, 60 лет, 90 лет, 92 года), и трое, скончавшихся в октябре (женщина – 63 года и мужчины 68-ми и 69-ти лет).

В воскресенье в летальных список внесены фамилии 10 человек, умерших в июле. Это пять женщин (54 года, 61 год, 62 года, 75 лет, 79 лет) и пятеро мужчин (55 лет, 60 лет, 66 лет, 74 года, 75 лет).

Всего, по официальным данным, пандемия в регионе унесла жизни 1328 человек.