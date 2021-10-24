Фото: группа «ДТП | Аварии | Рязань».

В Рязани водитель Toyota Camry намеренно спровоцировал ДТП, врезавшись в грузовую «Газель». Видео с регистратора очевидцев опубликовали а в группе «ДТП | Аварии | Рязань» в «ВКонтакте».

На кадрах видно, что между водителями иномарки и отечественного автомобиля произошел конфликт. Обе машины остановились перед пешеходным переходом. Мужчина из «Газели» подошел к Toyota с номерами столичного региона и что-то ему объяснял. Когда мужчина закончил и вернулся в свой грузовик, водитель японского авто, судя по видео, специально нажал на педаль газа и совершил столкновение.

- Врезался в него! Он, что дебил? Зачем он в него врезался? - задались справедливым вопросом очевидцы.

Любопытно, что виновник аварии, выйдя из своей машины попытался выставить дело так, что грузовик его подрезал. Справедливости ради стоит отметить, что в данной ситуации и водитель «Газели» вел на дороге себя агрессивно. Он не затормозил в нужный момент перед переходом, наехал на разметку, тем самым сильно испугал пешеходов.

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