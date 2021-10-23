Из-за коронавируса в поликлиниках Рязани отменили плановую диспансеризацию. Фото: телекомпания "Ока".
Плановую диспансеризацию в поликлиниках Рязани и области временно отменили, сообщает телеканал «Ока». Все дело в коронавирусной пандемии.
Одна из рязанок пожаловалась журналистам, что пошла на диспансеризацию только ради маммографии, чтобы на ранней стадии выявить рак, если он есть, конечно. Но из-за коронавируса диспансеризация у женщины была в сокращенном формате, а маммографию вовсе отменили.
«Вернуться к всеобщей диспансеризации в регионе смогут только после особого распоряжения», - говорится в сообщении.
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