Из-за коронавируса в поликлиниках Рязани отменили плановую диспансеризацию. Фото: телекомпания "Ока".

Плановую диспансеризацию в поликлиниках Рязани и области временно отменили, сообщает телеканал «Ока». Все дело в коронавирусной пандемии.

Одна из рязанок пожаловалась журналистам, что пошла на диспансеризацию только ради маммографии, чтобы на ранней стадии выявить рак, если он есть, конечно. Но из-за коронавируса диспансеризация у женщины была в сокращенном формате, а маммографию вовсе отменили.

«Вернуться к всеобщей диспансеризации в регионе смогут только после особого распоряжения», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!