Замыкание в конвейере: стала известна предварительная причина взрыва на заводе под Рязанью.

Стала известна предварительная причина взрыва в ООО «Рязаряд», расположенном на территории завода «Эластик» в поселке Лесном Шиловского района. Во время технологического процесса произошло замыкание в конвейерной ленте, сообщает ТАСС.

«Когда изучали причины взрыва, то предварительно установили, что в конвейерной ленте по отгрузке пороха произошло замыкание. Замыкание и привело к возгоранию с моментальной детонацией», - сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 16 человек.

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