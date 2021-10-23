В поселке Лесной из-за взрыва на заводе ввели режим чрезвычайной ситуации. Фото: Александр КАРАВАЕВ

22 октября на территории Лесновского городского поселения Шиловского района Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина – взрыв в пороховом цехе на территории завода синтетических волокон «Эластик».

В результате происшествия, погибли 17 человек.

В настоящее время недалеко от места трагического происшествия развернули оперативный штаб. На самом заводе продолжают работать сотрудники МЧС, правоохранительных органов, Следственного комитета.

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 16 человек.

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