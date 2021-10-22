В рязанских больницах находятся 840 пациентов с COVID-19

По состоянию на 18.00 22 октября в больницах региона находятся 840 пациентов с коронавирусом.

Состояние 57 человек из них врачи оценивают как удовлетворительное. 613 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 170 человек, в том числе 27 тяжелый пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных больных коронавирус протекает в легкой форме, они проходят лечение на дому.

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