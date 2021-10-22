Из-за ветра в Рязани произошло девять обрывов электропроводов

22 октября из-за сильного ветра в областном центре произошли обрывы электропроводов на сетях уличного освещения.

По данным администрации Рязани, в городскую дирекцию благоустройства поступило девять сообщений об неисправностях.

«Бригады были оперативно направлены на устранение аварий. Ремонтные работы, при необходимости, будут продолжены в выходные дни» - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что устранением последствий непогоды и ремонтом сетей занимаются дежурные бригады МБУ «ДБГ».

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