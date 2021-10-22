Из-за ветра в Рязани произошло девять обрывов электропроводов

22 октября из-за сильного ветра в областном центре произошли обрывы электропроводов на сетях уличного освещения.
По данным администрации Рязани, в городскую дирекцию благоустройства поступило девять сообщений об неисправностях.
«Бригады были оперативно направлены на устранение аварий. Ремонтные работы, при необходимости, будут продолжены в выходные дни» - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там также отметили, что устранением последствий непогоды и ремонтом сетей занимаются дежурные бригады МБУ «ДБГ».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!