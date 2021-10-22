Рязанская медсестра Елена Федорова представлена к ордену Мужества

Елена Федорова.

Медицинскую сестру из Рязани Елену Федорову представили к награждению орденом Мужества. Информацию подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Девушка тяжело пострадала во время пожара в «красной зоне» ОКБ им. Семашко. Она получила ожоги 4 степени более чем 75% поверхности тела.

«За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», - с такой формулировкой могут наградить Елену Федорову.

Возгорание произошло 9 июня в реанимации госпиталя, где лечат больных COVID-19. Пожар унес жизни трех пациентов. Коллега Федоровой сожгла руку до кости.

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