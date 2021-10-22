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Здоровье22 октября 2021 15:14

В Рязанской области от коронавируса умер мужчина, которому было всего 29 лет

В оперативной группе рассказали о новых жертвах пандемии
Источник:kp.ru
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В пятницу, 22 октября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от коронавируса еще девяти человек. В оперативной группе рассказали о поле и возрасте скончавшихся.

Среди жертв значится фамилия 29-летнего молодого человека, а также 52-летнего и 90-летнего мужчин и 67-летней женщины. Эти четыре человека скончались в сентябре.

Также в список 22 октября внесли имена пяти женщин, скончавшихся в еще в июле – 34 года, 52 года, 2 года, 59 лет, 72 года.

Всего, по официальным данным, пандемия в регионе унесла жизни 1308 человек.

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