В Рязанской области от коронавируса умер мужчина, которому было всего 29 лет

В пятницу, 22 октября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от коронавируса еще девяти человек. В оперативной группе рассказали о поле и возрасте скончавшихся.

Среди жертв значится фамилия 29-летнего молодого человека, а также 52-летнего и 90-летнего мужчин и 67-летней женщины. Эти четыре человека скончались в сентябре.

Также в список 22 октября внесли имена пяти женщин, скончавшихся в еще в июле – 34 года, 52 года, 2 года, 59 лет, 72 года.

Всего, по официальным данным, пандемия в регионе унесла жизни 1308 человек.

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