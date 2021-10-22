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Происшествия22 октября 2021 14:44

Врио министра МЧС России прокомментировал взрыв в пороховом цеху в поселке Лесной

Активные действия спасателей, по слова начальника, ведомства завершены
Источник:kp.ru
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Александр Чуприян в Шиловском районе.

Александр Чуприян в Шиловском районе.

Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Временно исполняющий обязанности Министра МЧС России Александр Чуприян после осмотра места пожара на территории территории ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» провел совещание с представителями правительства и правоохранительных структур Рязанской области. В ведомстве сообщают, что даны указания и определен комплекс действий по ликвидации последствий ЧП. Родственникам погибших оказывается психологическая помощь.

- В настоящее время производится проливка и разборка, - отметил Александр Петрович. – Нам на смену придет Следственный комитет. Активные действия МЧС России практически завершены. МЧС оказывает содействия для нормальной работы следственных органов.

Врио министра МЧС России прокомментировал взрыв в поселке Лесной.
Рязанская область, 22 сентября.

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