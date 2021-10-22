Денис Сидоров наградил ценными подарками областной Думы учителей школы №39

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Ценными подарками Рязанской областной Думы за многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в профессиональной деятельности и большой личный вклад в развитие общего образования в Рязанской области награждены учителя начальных классов Ольга Васильевна Зарицкая и Куприянова Ирина Ивановна, а также учитель географии Нехаева Екатерина Александровна.

От имени областного парламента подарок педагогу через руководство учебного заведения передал Денис Сидоров – первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Рязанской областной Думе. Вручению подарка лично адресатам мешают действующие в регионе ограничения, связанные с распространением коронавируса. Однако депутат передал педагогам слова благодарности, а также поздравил весь коллектив школы с 60-летним юбилеем образовательного учреждения.