Из-за аварии жители улицы Кальной на два дня остались без газа

Жители нескольких домов на улице Кальной в Рязани уже два дня живут без газа. Об этом «КП-Рязань» рассказали читатели, проживающие в этом районе.

- Такая ситуация длится уже не первый день, и не совсем понятно, когда газоснабжение у нас восстановят, - поделился житель дома №40 на улице Кальной.

В «Рязаньгоргазе» нам сообщили, что голубого топлива в домах нет из-за аварии на газопроводе.

- Там произошел прорыв, но его уже починили. Сейчас проводится опрессовка, а подключение домов будет проходить постепенно, - сообщили в организации.

При этом от указания конкретных сроков пуска газа в дома представители оператора воздержались.

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