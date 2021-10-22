Юлия Рокотянская: «На основе данных переписи будет строиться дальнейший курс развития нашей страны»

Фото: Рязгордума.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская приняла участие во Всероссийской переписи населения. В обеденный перерыв в течение 20 минут она заполнила анкету на портале «Госуслуги». Юлия Рокотянская отметила важность участия в переписи каждого гражданина, ведь чем больше жителей пройдут анкетирование, тем объективнее окажутся полученные результаты. Перепись населения позволяет уточнить статистическую информацию, которая в свою очередь используется при составлении экономических и социальных программ.

- На основе данных переписи будет строиться дальнейший курс развития нашей страны. Меры поддержки социально незащищенных категорий граждан, стимулирование жилищного строительства, льготные программы кредитования населения, планирование строительства школ, детских садов и поликлиник, изучение рынка труда и организация дополнительных рабочих мест – эти ключевые задачи в конечном итоге предстоит решить по результатам переписи. Призываю всех коллег-депутатов городской Думы и всех рязанцев принять участие в этой акции, - сказала Юлия Рокотянская.