Число погибших при взрыве и пожаре в пороховом цеху под Рязанью выросло до 9

По состоянию на 10:40 22 октября известно о девяти погибших в результате ЧП под Рязанью и семи пропавших. Фото: Telegram-канал Baza

Продолжает поступать информация о погибших в результате взрыва и пожара на заводе синтетических волокон в Рязанской области. 22 октября там прогремел взрыв в цеху по производству пороха.

Пока региональное правительство ограничилось подтверждением пяти смертей, Telegram-канал Baza сообщает уже о девяти. "КП-Рязань" с места событий эту информацию подтверждают. Семерых все еще ищут на пожарище. Не исключено, что они тоже не выжили.

Причиной ЧП в МЧС России предварительно называют нарушение технологического процесса.

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