За служебный подлог осудили сотрудницу Кораблинского лесничества

Сотрудницу Кораблинского лесничества признали виновной в служебном подлоге. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Кораблинского МСО и суд установили, что в декабре 2019 года женщина изготовила фиктивную справку о своей заработной плате. В ней она уменьшила размер зарплаты до такой степени, чтобы не превысить величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Рязанской области.

После этого она эту справку вкупе с другими документами предоставила в отдел Управления социальной защиты населения Рязанской области, чтобы получить пособия на детей, не достигших возраста 16 лет.

На следствии и в суде женщина полностью признала вину, раскаялась, а в качестве наказания получила штраф в размере в размере 20 тысяч рублей.

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