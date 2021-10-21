Николай Любимов: «Выполнить социальные обязательства в период пандемии помогла федеральная поддержка»

Законопроектом предлагается закрепить на постоянной основе право Правительства в ряде случаев вносить по согласованию со специальной парламентской комиссией изменения в сводную бюджетную роспись без необходимости принимать поправки в закон о федеральном бюджете. В том числе, речь идет о перераспределении до 10% средств на реализацию государственных программ.

Накануне, комментируя обсуждаемый документ, Председатель бюджетного Комитета Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров отметил, что поправки в Бюджетный кодекс закрепят временные нормы, принятые для борьбы с пандемией в 2020 году. Они помогут создать постоянный эффективный механизм взаимодействия разных уровней власти для оперативного реагирования на изменения в экономической ситуации, в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина.

Парламент также продолжает активную работу над формированием трехлетнего бюджета страны. Особое место занимает механизм исполнения социальных обязательств перед гражданами, а также поддержка регионов.

Андрей Макаров назвал объемы социальных обязательств, заложенных на трехлетку. «Если в 2020 году эта сумма была 700 млрд. рублей, то в этом году составила уже 1 трлн. 42 млрд. рублей, а к концу трехлетки будет 1 трлн. 332 млрд. рублей. Это значит, что обязательства будут выполняться независимо от экономических условий», – сообщил парламентарий.

Глава комитета отметил высокую роль, которую сыграли поправки в Конституцию, предложенные Президентом: «Многие спрашивали, зачем это нужно, ведь социальная поддержка прописана в действующих законах. Но Владимир Путин тогда объяснил, что любой закон можно приостановить, если произошла сложная ситуация или не хватает денег в бюджете. Что, собственно, и делалось. А вот нормы Конституции остановить невозможно. Жизнь показала правоту Президента РФ. Теперь социальные гарантии подняты на Конституционный уровень», – сказал Андрей Макаров.

Губернатор Николай Любимов отметил, что для Рязанской области период формирования федерального бюджета крайне важен, поскольку крупнейшие региональные проекты можно реализовать только с помощью Федерации: «Сделать предстоит очень много, в частности, реализовать проекты, имеющие колоссальную социальную значимость. Федеральный центр сейчас оказывает огромную помощь регионам. В том числе, в части выполнения социальных обязательств перед гражданами, связанных с пандемией. В ближайшее время мы обязательно встретимся с Андреем Михайловичем и обсудим, на что может рассчитывать регион, и что для этого необходимо сделать областному правительству», - сказал Губернатор.