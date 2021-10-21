21 октября Рязанская область вновь обновила рекорд суточной заболеваемости COVID-19

Во четверг, 21 октября, в Рязанской области подтверждено 195 новых случаев COVID-19. Это абсолютный рекорд за всю пандемию. Предыдущий рекорд (194 новых случая) продержался только двое суток. Таким образом, коронавирус подтвердился 45 766 жителей Рязанской области.

Поправились за сутки 131 человек – всего заболевание уже перенесли 41 677 человек.

Не обошлось без пополнения летальной статистики. Внесено 10 новых фамилий. Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1299 человек.

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