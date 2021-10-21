21 октября список жертв COVID-19 в Рязанской области пополнили еще 10 человек

В четверг, 21 октября, Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от коронавируса еще у 10 человек. В оперативной группе региона рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

В летальный список внесены фамилии 85-летнего мужчины, а также пяти женщин в возрасте 55 лет, 62 года, 68 лет, 70 лет и 81 год. Эти шесть человек скончались еще в июле.

Кроме того, в список внесены фамилии четырех мужчин, скончавшихся в сентябре – 63 года, 65 лет, 65 лет, 81 год.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1299 человек.