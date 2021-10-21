Наталье Жуневой дали еще пять лет поруководить Рязанским районом

21 октября Наталью Жуневу вновь назначили на должность главы администрации Рязанского района. Депутаты районной думы единогласно за ее кандидатуру.

Неделю назад на заседании комиссии по проведению конкурса на замещение депутатам представили две кандидатуры, а максимальное количество баллов получила как раз кандидатура действующей главы администрации Рязанского района Натальи Жуневой.

Депутаты единогласно ее поддержали, и 9 ноября 2021 года Жуневу вновь назначат на должность главы администрации Рязанского района на пять лет.

«Руководить районом - большая ответственность и большой труд. Желаю Наталье Арнольдовне дальнейшей эффективной работы в интересах людей!» - поздравил чиновницу губернатор Николай Любимов.

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