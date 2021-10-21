Рыбокомбинат «Енисей» под Рязанью оштрафовали на 150 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Рязани оштрафовали рыбоперерабатывающий комбинат ООО «Енисей», сообщает управление Россельхознадзора. Еще в апреле 2020 года специалисты во время проверки выявили ряд нарушений. В частности:

- не установлена периодичность дезинсекции и дератизации помещений;

- отсутствие промаркированных закрываемых емкостей для отходов производства;

- в морозильной камере на поддоне в пластиковых ящиках хранились рыбьи головы, общим весом 250 кг. На вышеуказанной продукции не было маркировки. Поэтому не представлялось возможным документарно установить место происхождения, производителя, дату изготовления и так далее (позже продукцию утилизировали – Ред.).

В результате ООО «Енисей» привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, а предприятию выдали предписание об устранении нарушений. Но в августе 2021 года внеплановая проверка показала, что организация устранила их не в полном объеме.

В Арбитражном суде Рязанской области представитель ООО «Енисей» пояснил, что все нарушения устранили, кроме двух:

- бочки для засолки рыбы никогда не маркировались;

- нет таких установок, которые бы убирали дым. Физически невозможно отсечь коптильню от комнат для соления рыбы.

В результате предприятию выдали повторное предписание об устранении нарушений.

Решением суда от 18 октября 2021 года юридическое лицо признали виновным и оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Отметим, что указанное решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение десяти дней в 20-й арбитражный апелляционный суд в Туле.

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